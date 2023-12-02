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Тягачі й транспорт. Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

Автор:
Костя Андрейковець
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Уряд Німеччини оголосив про черговий військовий пакет для України. До нього увійшли:

  • чотири тягачі 8x8 HX81 і напівпричепи до них;
  • три транспорти (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи);
  • дві автівки для прикордонної служби;
  • пʼять систем виявлення дронів;
  • мобільна антенно-щоглова система;
  • 3 840 артилерійських боєприпасів;
  • 25 лазерних далекомірів;
  • 15 снайперських гвинтівок HLR 338 і 60 тисяч патронів до них.

Наразі Україна очікує зимовий пакет допомоги, у якому буде одна система ЗРК Patriot і додаткові системи ППО IRIS-T.