Зеленський: Обмін полоненими триває — не публічний, а іноді на полі бою

Президент Володимир Зеленський заявив в інтервʼю Associated Press, що обміни військовополоненими з росією тривають, і часто це відбувається не публічно, а іноді прямо на полі бою.
«Ми міняємо. Ми наповнюємо свій обмінний фонд [росіянами], і потім відбуваються обміни. Дуже часто ми обмінюємо військовополонених не так голосно, не так публічно. Скажу відверто — міняємо прямо на полі бою. Коли в нас 10 їхніх полонених, а в них є кілька наших хлопців — і ми міняємо [...]. Обміни є, і не тільки глобальні, а є і прямо на місці. На все це є доручення у командирів, і вони знають, що їм робити», — сказав лідер держави.
Він уточнив, що за останні пів року Україна повернула близько 100 військових із полону, а від початку повномасштабного вторгнення — кілька тисяч. Ще кілька тисяч досі в полоні.
- У листопаді представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко заявив, що російська сторона призупинила обмін військовополоненими, щоб вплинути на українське суспільство і створити враження, нібито влада не займається цим питанням.
- Останній публічний обмін відбувся 7 серпня 2023 року. Тоді Україні вдалося повернути 22 воїнів.
- У Головному управлінні розвідки казали, що з початку повномасштабного вторгнення з російського полону повернули майже 2,6 тисячі військових і цивільних.
- 30 листопада омбудсмени України та росії одночасно відвідали кожен 119 полонених військовослужбовців обох країн.