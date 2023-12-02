Зеленський: Обмін полоненими триває — не публічний, а іноді на полі бою

Президент Володимир Зеленський заявив в інтервʼю Associated Press, що обміни військовополоненими з росією тривають, і часто це відбувається не публічно, а іноді прямо на полі бою.

«Ми міняємо. Ми наповнюємо свій обмінний фонд [росіянами], і потім відбуваються обміни. Дуже часто ми обмінюємо військовополонених не так голосно, не так публічно. Скажу відверто — міняємо прямо на полі бою. Коли в нас 10 їхніх полонених, а в них є кілька наших хлопців — і ми міняємо [...]. Обміни є, і не тільки глобальні, а є і прямо на місці. На все це є доручення у командирів, і вони знають, що їм робити», — сказав лідер держави.

Він уточнив, що за останні пів року Україна повернула близько 100 військових із полону, а від початку повномасштабного вторгнення — кілька тисяч. Ще кілька тисяч досі в полоні.