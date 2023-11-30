Омбудсмани України та рф відвідали по 119 полонених військових обох країн

Омбудсмани України та росії одночасно відвідали по 119 полонених військовослужбовців обох країн.
Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець.
Це вдалося зробити завдяки домовленості між Офісами омбудсманів в Україні та рф. Представники українського Офісу поспілкувалися з полоненими росіянами та переконалися, що кожен військовополонений ситий, забезпечений гігієнічними засобами, має право на працю і можливість виходити на прогулянки. За зверненнями військовополонених їм надають медичну допомогу. Також кожному передали гуманітарні пакунки з речами та продуктами.
Зі слів росіян, які поспілкувалися із українськими захисниками, медичну допомогу полоненими українцям теж надають, також вони могли зателефонувати родичам. Полонені українські воїни записали відеозвернення рідним, які невдовзі передадуть адресатам.
- Останній обмін військовополоненими відбувся 7 серпня цього року. Тоді Україні вдалося повернути 22 воїнів.
- Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко казав, що росія призупинила обмін військовополоненими, щоб вплинути на українське суспільство і створити враження, ніби влада не займається цим питанням.