Омбудсмани України та рф відвідали по 119 полонених військових обох країн

Омбудсмани України та росії одночасно відвідали по 119 полонених військовослужбовців обох країн.

Про це повідомив український омбудсман Дмитро Лубінець.

Це вдалося зробити завдяки домовленості між Офісами омбудсманів в Україні та рф. Представники українського Офісу поспілкувалися з полоненими росіянами та переконалися, що кожен військовополонений ситий, забезпечений гігієнічними засобами, має право на працю і можливість виходити на прогулянки. За зверненнями військовополонених їм надають медичну допомогу. Також кожному передали гуманітарні пакунки з речами та продуктами.

Facebook / Дмитро Лубінець

Зі слів росіян, які поспілкувалися із українськими захисниками, медичну допомогу полоненими українцям теж надають, також вони могли зателефонувати родичам. Полонені українські воїни записали відеозвернення рідним, які невдовзі передадуть адресатам.