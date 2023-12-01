Президент чекає на «комплексне рішення» щодо мобілізації та демобілізації

Президент Володимир Зеленський після Ставки верховного головнокомандувача розповів, що на ній обговорювали питання мобілізації та демобілізації.

Очільник держави заявив, що «всі в Україні розуміють»: у сфері мобілізації потрібні зміни.

За його словами, «це питання не просто про кількість тих, хто може бути мобілізований», а питання про терміни демобілізації для тих, хто вже служить, і для тих, хто прийде у військо.

«Це комплексні речі, які мають опрацювати військове керівництво та Міністерство оборони і які мають бути представлені Ставці для затвердження. Сьогодні були деякі пропозиції. Я чекаю на комплексні рішення», — додав президент.