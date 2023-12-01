Евакуюватися із сектора Гази хочуть ще 146 українців

Посольство України в Ізраїлі отримало ще 146 звернень українських громадян, які хочуть евакуюватися із сектора Гази.

Про це в ефірі телемарафону заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

За листопад Україна отримала 329 дозволів на евакуацію українців від Єгипту та Ізраїлю. Наразі, стверджує посол, вивезти вдалося 259 людей, з яких 172 вже в Україні. Інші евакуйовані громадяни вирішили залишитися в Єгипті, або виїхали в Європу самостійно.

«З моменту припинення бойових дій і успішного закінчення першого етапу евакуації ми отримали додатково ще 146 звернень громадян. Це дещо дивно, тому що абсолютна більшість цих громадян мала дозвіл на виїзд, але не скористалася ним з різних причин», — сказав Корнійчук.

Він додав, що посольство вже подало документи на отримання дозволів на евакуацію. У секторі Гази залишається ще приблизно 500 людей з українськими паспортами, які наразі не хочуть евакуюватися.