Німеччина закрила свої консульства в трьох російських містах — у Калінінграді, Новосибірську та Єкатеринбурзі.
Про це йдеться на сайті дипломатичного представництва Німеччини в росії.
Зазначається, що консульські та паспортні питання в регіонах відтепер курують відділення в Москві та Санкт-Петербурзі.
Це рішення ухвалили після того, як у травні 2023 року росія обмежила кількість німецьких чиновників у країні до 350, а німецькі дипломати покинули росію. У МЗС Німеччини тоді заявили, що через рішення росії ФРН не вистачить чиновників для консульської підтримки в рф, і вирішили закрити свої консульства на території країни.
- У жовтні 2023 року Фінляндія закрила своє найдавніше генконсульство в Петербурзі, бо Москва відкликала відповідну ліцензію. Усі консульські та міграційні питання ще з 1 вересня перебрало на себе посольство Фінляндії у Москві. Два інших консульства у географічній близькості до Фінляндії, що діяли з 1990-х років, у Петрозаводську та Мурманську, Фінляндія закрила за своїм рішенням раніше у 2023 році, а згодом росія заявила про їхнє остаточне закриття.