Фінляндія закрила своє найдавніше генконсульство в Петербурзі

Генконсульство Фінляндії у Санкт-Петербурзі з жовтня припинило роботу, бо Москва відкликала відповідну ліцензію. Це було одне з найбільших у росії та загалом генконсульств.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Фінляндії.

Ліцензію консульства відкликали з 1 жовтня 2023 року, відповідне рішення ухвалили 6 липня — тоді росія вислала девʼять фінських дипломатів. Сама будівля консульства поки залишається власністю Фінляндії.

Усі консульські та міграційні питання ще з 1 вересня перебрало на себе посольство Фінляндії у Москві.

Генконсульство у Петербурзі відігравало особливо важливу роль у питаннях імміграції та було важливим через географічну близькість до кордону з Фінляндією. Це консульство існувало фактично з 1923 року, з майже 20-річною паузою через напругу перед і після Другої світової війни.

Два інших консульства у географічній близькості до Фінляндії, що діяли з 1990-х років, у Петрозаводську та Мурманську, Фінляндія закрила за своїм рішенням раніше у 2023 році, а згодом росія заявила про їхнє остаточне закриття.