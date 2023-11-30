Reuters: США перенесли термін поставки ракет GLSDB на 2024 рік

Сполучені Штати Америки переносять на наступний рік передачу Україні партії GLSDB — це гібрид авіабомби та некерованої ракети M26 із дальністю польоту 160 кілометрів.

Про це пише Reuters із посиланням на обізнані джерела.

«Ми очікуємо надання цієї ключової можливості на початку 2024 року, після успішної перевірки», — сказав агентству представник Пентагону.

Обізнані джерела сказали, що доставка у США компанією Boeing, генеральним підрядником GLSDB, відбудеться наприкінці грудня, після чого пройдуть кілька місяців випробувань перед відправкою в Україну.

Співрозмовники Reuters стверджують, що США ще не постачали Україні жодної бомби-ракети GLSDB.