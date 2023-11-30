В елітному будинку за $50 мільйонів. Прокурор у справах Майдану розповів, де зараз живе експрезидент-утікач Віктор Янукович

Заступник керівника Департаменту у справах Майдану Офісу генпрокурора, прокурор Іван Бабенко заявив, що експрезидент-утікач Віктор Янукович живе в елітному районі Підмосковʼя Рубльовка.

Про це він сказав в інтервʼю Укрінформу.

«Наскільки нам відомо, Янукович після своєї втечі в лютому 2014 року оселився в росії. Отримав там тимчасовий притулок і проживає в мікрорайоні Рубльовка — у селі Барвиха в елітному будинку, який купив приблизно за $50 мільйонів», — розповів Бабенко.

За його словами, ексміністр внутрішніх справ Захарченко та його колишні підлеглі Федчук і Кусюк теж у росії. Останні двоє працюють у російських силових структурах. Експремʼєр Азаров і колишній генпрокурор Пшонка теж перебувають в рф.

Колишній голова СБУ Якименко й ексміністр оборони Лебедєв, за останніми даними, живуть у Криму. Як і командир «чорної» роти «Беркуту» Дмитро Садовник.

Українські правоохоронці не зафіксували випадків, щоб Янукович чи хтось з його оточення виїжджав навіть у країни Африки чи третього світу, або в ті, що не співпрацюють із міжнародними розшуковими інституціями.

«Не думаю, що хтось із них ризикне кудись поїхати, окрім Білорусі», — сказав прокурор.

Бабенко також зазначив, що у 2019—2020 роках Інтерпол повідомив про неможливість розшуку Януковича та його оточення. Там посилаються на рішення Комісії з контролю файлів, ухвалене у 2017 році, — нібито кримінальні провадження стосовно Януковича повʼязані з політичними мотивами.