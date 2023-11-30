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СБУ прийшла з обшуками до Почаївської лаври. УПЦ МП заявила про «виселення» вихованок духовного училища

Автор:
Костя Андрейковець
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Служба безпеки України і поліція прийшли з обшуками до Почаївської лаври на Тернопільщині, що належить Українській православнцій церкві (Московський патріархат).

«Бабелю» в обласному управлінні СБУ підтвердили факт обшуків, але причини не назвали. За даними медіа, обшуки повʼязані з поширенням російської ідеології представниками Лаври.

В УПЦ МП публікують фото і відео із правоохоронцями. Там стверджують, що поліція нібито виселяє неповнолітніх із Кременецького духовного училища.

СБУ і поліція обіцяють надати деталі обшуку пізніше.

  • Правоохоронці вже приходили до Почаївської лаври з обшуками і перевіряли її представників. У липні 2023 року послушника цієї лаври засудили до 5 років увʼязнення з конфіскацією майна за колабораціонізм і виправдовування війни рф проти України.
  • У квітні Міністерство культури та інформаційної політики створило комісію, яка перевіряє використання УПЦ МП обʼєктів Почаївської лаври.