СБУ прийшла з обшуками до Почаївської лаври. УПЦ МП заявила про «виселення» вихованок духовного училища

Служба безпеки України і поліція прийшли з обшуками до Почаївської лаври на Тернопільщині, що належить Українській православнцій церкві (Московський патріархат).

«Бабелю» в обласному управлінні СБУ підтвердили факт обшуків, але причини не назвали. За даними медіа, обшуки повʼязані з поширенням російської ідеології представниками Лаври.

В УПЦ МП публікують фото і відео із правоохоронцями. Там стверджують, що поліція нібито виселяє неповнолітніх із Кременецького духовного училища.

СБУ і поліція обіцяють надати деталі обшуку пізніше.