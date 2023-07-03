Послушника Почаївської лаври засудили на пʼять років. Той вихваляв окупантів і мав непогашену судимість за вбивство

Послушника Почаївської Успенської лаври засудили до пʼяти років за ґратами з конфіскацією майна за колабораціонізм і виправдовування війни рф проти України (ч. 1 ст. 111-1; ч. 3 ст. 436-2 ККУ).

Про це пише Офіс генерального прокурора.

Прокурор довів, що чоловік підтримував російську окупацію, вихваляв окупантів і просив молитися за них у заборонених в Україні соцмережах «Однокласники» та «ВКонтакті».

Також у його публікаціях виявили заклики до підтримки окупаційної адміністрації росії й дискредитацію українських військових.

Послушник мав непогашену судимість за вбивство й жив на території монастиря з 2017 року. Там він працював на господарському дворі.

Крім увʼязнення і конфіскації майна, йому заборонили протягом 15 років обіймати посади у правоохоронних органах, органах держвлади, місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги.