Послушника Почаївської лаври засудили на пʼять років. Той вихваляв окупантів і мав непогашену судимість за вбивство

Послушника Почаївської Успенської лаври засудили до пʼяти років за ґратами з конфіскацією майна за колабораціонізм і виправдовування війни рф проти України (ч. 1 ст. 111-1; ч. 3 ст. 436-2 ККУ).
Про це пише Офіс генерального прокурора.
Прокурор довів, що чоловік підтримував російську окупацію, вихваляв окупантів і просив молитися за них у заборонених в Україні соцмережах «Однокласники» та «ВКонтакті».
Також у його публікаціях виявили заклики до підтримки окупаційної адміністрації росії й дискредитацію українських військових.
Послушник мав непогашену судимість за вбивство й жив на території монастиря з 2017 року. Там він працював на господарському дворі.
Крім увʼязнення і конфіскації майна, йому заборонили протягом 15 років обіймати посади у правоохоронних органах, органах держвлади, місцевого самоврядування та в органах, що надають публічні послуги.
- Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році, цей договір діє до 2052 року. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, шість із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. У лютому 2023 року голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.