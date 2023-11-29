До Ліверпулю через 47 років повернули табличку «Пенні Лейн». Ця вулиця згадується в пісні The Beatles

До Ліверпулю через 47 років після викрадення повернулася табличка, вкрадена з Пенні-Лейн — вулиці, що згадується в пісні The Beatles.

Про це повідомляє BBC .

У 1976 році, через девʼять років після того, як «Бітлз» увіковічнили цю вулицю в однойменній пісні, табличку «Пенні-лейн» викрали п’яні студенти.

PA Media

Колишній студент, який побажав залишитися анонімним, звʼязався з музеєм The Beatles Story у Ліверпулі на початку 2023 року і сказав, що хоче повернути табличку, яка, за його словами, перебуває в ідеальному стані.

Член кабінету міської ради Ліверпулю з питань транспорту сказав, що крадіжка вуличних знаків є кримінальним злочином.

«Однак враховуючи історію цієї справи та той факт, що знак «Пенні Лейн» повернувся туди, куди мав повернутисяпісля довгої подорожі, я думаю, що ми всі можемо просто залишити все як є», — сказав він.