Гурт The Beatles очолив британські чарти з піснею “Now and Then” і побив кілька рекордів

Гурт The Beatles очолив британські топ-чарти зі своїм останнім синглом “Now and Then” і побив одразу декілька рекордів.

Про це пише BBC.

Уперше з 1969 року The Beatles очолили хіт-парад. Тоді на верхівці переліку була після “The Ballad of John and Yoko”.

У день релізу “Now and Then” піднялася на 42-е місце чарту, а вже 10 листопада посіла перше. Таким чином The Beatles побили власний рекорд, очоливши британський топ-чарт вже 18-й раз.

Рекордом також є розрив між двома піснями групи на першому місці — 54 роки. А ще рекордним є інтервал між першим і останнім синглом групи, який був на вершині хіт-параду, — 60 років і 6 місяців. У 1963 році композиція “From Me to You” від The Beatles уперше очолила чарт.

До того ж гурт став найстарішим з усіх, що коли-небудь очолювали британський чарт.