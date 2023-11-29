У Південній Кореї роботи викладатимуть школярам англійську мову

У початкових і середніх школах столиці Південної Кореї Сеулу наступного року зʼявляться роботи-репетитори. Вони допомагатимуть учням вивчати англійську мову.
Про це пише The Korea Times.
Уряд розроблятиме роботів спільно з приватною компанією. У березні 2024 року тестові екземпляри передадуть до пʼяти початкових і середніх шкіл. Роботи-вчителі працюватимуть на основі штучного інтелекту і виглядатимуть як машини, що наразі працюють в ресторанах.
Якщо пробні заняття з роботами будуть успішними, управління освіти Сеулу розширить перелік шкіл із роботами-викладачами. Крім того, у Сеулі використовуватимуть голосові чат-боти під час усного навчання, а також для спілкування з іноземними студентами.
- У липні в Сеулі робот-андроїд EveR 6 вперше диригував на концерті Національного оркестру Південної Кореї. Робот працював разом із диригентом-людиною Чхве Су Йол.