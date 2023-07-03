У Південній Кореї робот диригував на виступі національного оркестру

У Сеулі робот-андроїд EveR 6 вперше диригував на концерті Національного оркестру Південної Кореї.

Про це пише Reuters.

Робот працював разом із диригентом-людиною Чхве Су Йол.

«Робот зміг виконати такі дрібні рухи набагато краще, ніж я собі уявляв», — сказав диригент.

Reuters

Reuters

Але, на думку Чоя, робот має критичну хибу — він не може чути.

Один зі слухачів концерту також вважає, що EveR 6 диригував на елементарному рівні.

«Я припускаю, що він зможе диригувати сам, якщо буде оснащений штучним інтелектом для розуміння та аналізу музики», — сказав він.