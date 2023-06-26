У Німеччині працюють над запуском радіопрограми, яку повністю робитиме штучний інтелект

Улітку в Німеччині планують запустити радіопрограму на основі штучного інтелекту, який займатиметься модерацією, новинами, прогнозом погоди та музичними чартами.

Це пілотний проєкт радіостанції Audiotainment Südwest спільно з американською компанією Futuri Media.

ШІ аналізуватиме контент у соцмережах та шукатиме історії для матеріалів.

Audiotainment Südwest — приватна радіостанція, що має майже 12 млн онлайн-прослуховувань на місяць, її аудиторія становить понад 5 млн радіослухачів щодня. Широта мовлення охоплює такі регіони, як Баден-Вюртемберг, Рейнланд-Пфальц, Саар і деякі регіони землі Гессен і Північного Рейну-Вестфалії, а також Гамбург і Берлін.

Американська фірма Futuri Media 2023 року вже запустила в США першу у світі радіостанцію зі штучним інтелектом — Radio GPT. З цією метою Futuri Media розробила спеціальне програмне забезпечення, що дає змогу замінити фахівців, які працюють над створенням радіоконтенту.

Наразі найбільшою проблемою для радіостанції, що працює на основі штучного інтелекту, залишається голос, звучання якого для аудиторії було б приємним на слух і не позбавленим емоцій.