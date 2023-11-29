Росія знову атакувала Україну дронами та ракетами — ППО все знищила

У ніч на 29 листопада росіяни випустили по Україні 21 ударний БплА Shahed і три керовані авіаційні ракети Х-59.
У межах Одеської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей знищено всі цілі, зокрема дві ракети на Миколаївщині. Третя — не досягла бажаної цілі.
Основний напрямок удару безпілотників — Хмельниччина, ракет — південь країни.
- Уночі 25 листопада росія атакувала Україну рекордною кількістю дронів Shahed. Зафіксували пуски майже 75 безпілотників. З них Сили ППО збили 74. На Дніпропетровщині знищили керовану авіаційну ракету Х-59.
- Протиповітряна оборона відпрацювала щонайменше в шести областях: Київській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Кіровоградській. Більшість дронів знищили на Київщині — ліквідували 66 цілей.