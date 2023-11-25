Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів Shahed

Уночі 25 листопада російське військо випустило по Україні рекордну кількість ударних дронів Shahed. Основною ціллю атаки був Київ.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

За ніч окупанти запустили близько 75 ударних дронів Shahed. З них знищили 71, пише командувач Повіряних сил Микола Олещук. Також на Дніпропетровщині знищили керовану авіаційну ракету Х-59.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

У Печерському районі Києва уламки збитого дрона впали на відкриту місцевість, а в Соломʼянському — на дитячий садок і житловий будинок. Двоє жінок досі заблоковані у зруйнованому житлі.

У Голосіївському районі уламки впали на чотирьохповерхівку, тоді як у Дніпровському районі невеликий уламок впав на сходову клітину верхнього поверху.

Постраждали пʼять людей: наймолодшій — 11 років, а найстаршій — 65 роки. З них три гострих реакції на стрес, а у двох різані рани кінцівок.

1 6









Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Після обстрілу в Києві через знеструмлення однієї повітряної лінії без світла залишилися 77 житлових будинків і 120 установ. Тривають відновлювальні роботи.

Уночі Сили оборони півдня знищили три дрони Shahed: один на Миколаївщині й два на Кіровоградщині. Там влучань не було.

У небі над Сумщиною оборонці ліквідували сім російських безпілотників, пишуть в ОВА. На Черкащині збили один дрон.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що сили ППО збили майже 50 повітряних цілей. Дрони летіли хвилями, численними групами, з різних напрямків, постійно змінюючи курс.