В Україні через негоду загинуло 10 людей, ще 23 — постраждали

В Україні через негоду загинуло 10 людей: пʼятеро — на Одещині, двоє — на Миколаївщині, загиблі є на Харківщині та в Києві. Ще 23 людини, серед яких двоє дітей, постраждали.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

На Одещині через негоду постраждали 15 людей. Рятувальники відбуксували 849 автомобілів, зокрема 24 автобуси та 17 автомобілів екстреної допомоги. Допомогу отримали 2 498 людей. На ділянках доріг М-05 та М-15 рух відбувається в реверсному режимі.

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Крім того, в Одесі відновили роботу 100-метрової труби котельні, яку було пошкоджено через негоду.

На Миколаївщині постраждали дві людини. Рятувальники відбуксували 144 автомобілі, на деяких дорогах рух досі залишається ускладненим.

Крім того, на Миколаївщині та Кіровоградщині вісім доріг залишаються перекритими, а в 11 областях 411 населених пунктів наразі без світла. У постраждалих від негоди областях функціонують штаби з ліквідації наслідків негоди.

Прогноз синоптиків

Наприкінці листопада та на початку грудня через Україну проходитимуть атмосферні фронти та різні за властивостями повітряні маси, прогнозує синоптик Ігор Кібальчич. Через це в країні очікуються контрасти температури повітря, коливання атмосферного тиску.