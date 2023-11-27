Через негоду в Україні понад 2 000 населених пунктів залишилися без світла. Яка ситуація в регіонах

В Україні з неділі вирує заметіль — на 14 автодорогах перекрили рух транспорту, а перебої зі світлом зафіксували в 16 областях. Найскладніша ситуація в Полтавській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Кіровоградській областях.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Рятувальники вже відбуксували 840 автомобілів із снігової пастки, а 1 370 вантажівок чекають у місцях тимчасового відстою. Міністр внутрішніх справ просить уникати поїздок між областями та не використовувати приватні автівки без особливої потреби.

Одеська область

Найскладніша ситуація на півночі та півдні регіону — тут снігові перемети сягають півтора метра. Поблизу села Удобне прикордонники з автобусів евакуювали 42 людини, зокрема 10 дітей. За допомогою снігохода на трасі Ізмаїл — Рені рятувальники визволили шість людей.

Уночі опади зупинились, але снігу нападало стільки, що на деяких заметених місцях залучили БТР. Через сильний вітер в одній із котелень впала 100-метрова труба.

Загалом рятувальники відбуксували понад 500 автомобілів, зокрема 14 автобусів та 12 автомобілів екстреної допомоги. Допомогу отримали 1 624 людини, з них 93 дитини.

Миколаївська область

В області перекрили рух на 10 ділянках доріг, оскільки перемети подекуди сягають двох метрів. Підрозділи ДСНС відбуксували 75 автомобілів.

Черкаська область

Через негоду ускладнився рух автомобілів поблизу міста Камʼянка — майже 40 вантажних автомобілів зупинили на відстій. Рятувальники розгорнули пересувні пункти обігріву.

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Кіровоградська область

Поблизу села Велика Виска 30 вантажних автомобілів стоять на узбіччі. Загалом рятувальники відбуксували 164 автомобілі, 293 людини отримали допомогу.

Київ

У столиці оголошено ІІ рівень небезпеки через сильний вітер. Загальноосвітні навчальні заклади працюють у змішаному режимі — офлайн та онлайн.

Сильний вітер пошкодив полотно найбільшого прапора країни. Його замінять на новий, щойно поліпшаться погодні умови.

У звʼязку зі снігопадом у Київ заборонили вʼїзд великогабаритному транспорту.

Крим

Шторм, що почався в неділю в Криму, тимчасово залишив без електрики майже пів мільйона людей — це чверть мешканців півострова. За даними фахівців, це один з найбільших штормів за останні роки.

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У Євпаторії та Бельбеку підтопило берегову зону, зокрема курортну інфраструктуру та житлові будинки. У Чорноморському районі підтопило кілька ділянок автомобільної дороги.

Прогноз синоптиків

Наприкінці листопада та на початку грудня через Україну проходитимуть атмосферні фронти та різні за властивостями повітряні маси, прогнозує синоптик Ігор Кібальчич. Через це в країні очікуються контрасти температури повітря, коливання атмосферного тиску, а в понеділок поривчастий вітер буде практично в усіх областях.

На дорогах очікується ожеледиця та сніговий накат.