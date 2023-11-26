В Україні суттєво погіршується погода. Влада запускає цілодобовий штаб з ліквідації наслідків

Через активний циклон в Україні, крім західних та східних областей, значно ускладнюються погодні умови. 26 і 27 листопада у низці областей очікуються сильні снігопади, хуртовини, снігові замети та ожеледь.

Влада вирішила розпочати роботу цілодобового штабу з ліквідації наслідків на дорогах, повідомляє Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Мета штабу — оперативно реагувати на проблеми на дорогах і вирішувати завдання у разі надзвичайної ситуації. Влада радить водіям не виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані, враховувати складність погодних умов, а в разі необхідності допомоги телефонувати на цілодобову гарячу лінію за номером: +38 067 400 60 80.