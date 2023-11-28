Patriot за час війни збив 15 «Кинджалів» та десятки інших балістичних ракет

Зенітно-ракетний комплекс Patriot упродовж повномасштабного російського вторгнення збив 15 гіперзвукових ракет типу «Кинджал».

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів інтервʼю для «Новинарні».

Окрім цього, за допомогою Patriot українській ППО вдалося збити ще десятки балістичних ракет, які летіли на Київ.

«Patriot себе показав», — наголосив він.

У Повітряних силах зауважили, що наразі спостерігається збільшення потужностей виробництва техніки ППО в Німеччині, Франції, США.

«Зросло виробництво, бо ростуть серйозні виклики перед світовою спільнотою. Всі зрозуміли, що наземні системи ППО таки дуже потрібні», — сказав Ігнат.

Наприклад 60 установок Gepard, які США хочуть закупити для України, можуть серйозно посилити Україну, щоб збивати іранські дрони.

«Нам треба «шахеди» чимось збивати, не витрачаючи зенітні ракети, переважно західні», — розповів речник Повітряних сил.

Ігнат наголосив, що дрони — це те, що буде загрожувати Україні у великій кількості, тому «потрібне раціональне озброєння, щоб їх знищувати».