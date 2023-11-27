На Одещині через негоду загинуло п’ятеро людей, а щонайменше 19 — постраждали. Наразі без світла залишаються майже 1 500 населених пунктів у 17 областях.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

У всіх регіонах, постраждалих від хуртовини, над відновленням електроенергії працюють енергетики.

Тим часом рятувальники ДСНС працюють цілодобово й залучають сотні одиниць техніки. У ліквідації наслідків негоди їм допомагають Національна поліція, Національна гвардія, залучені комунальні служби, а також волонтери.

«І на державному, і на регіональному рівнях оперативні штаби працюватимуть, поки не відновиться нормальна ситуація. Наразі епіцентр циклону переміщується в північні області — всюди готові допомагати», — додав Зеленський.

Прогноз синоптиків

Наприкінці листопада та на початку грудня через Україну проходитимуть атмосферні фронти та різні за властивостями повітряні маси, прогнозує синоптик Ігор Кібальчич. Через це в країні очікуються контрасти температури повітря, коливання атмосферного тиску.