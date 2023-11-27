Польща звернулася до України із закликом виконати вимоги польських перевізників

Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик звернувся до українського колеги Олександра Кубракова із закликом, щоб Україна задовольнила вимоги польських перевізників, які від 6 листопада блокують рух вантажівок на кордоні.

Про це пише пресслужба польського Мінінфраструктури.

Анджей Адамчик у листі до українського міністра написав, що українська сторона має «терміново вжити заходів», серед яких виключити обов’язкову реєстрацію в електронній черзі транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС без вантажу щонайменше на двох пунктах пропуску: «Зосин — Устилуг» і «Нижанковичі — Мальховіце».

Також польський міністр інфраструктури звернувся до єврокомісара з транспорту Адіни Велян з проханням створити спільний комітет для аналізу впливу лібералізації автоперевезень на європейський ринок.

Він також надіслав звернення до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з проханням підтримати його звернення до уряду України про скасування системи електронної черги.

Польща готується до засідання Транспортної ради ЄС 4 грудня в Брюсселі і прагне, щоб однією з головних тем переговорів було обговорення наслідків лібералізацію перевезень між Україною та Євросоюзом.

Що відбувається на українсько-польському кордоні?

6 листопада польські перевізники влаштували страйк на кордоні з Україною, заблокувавши три пункти пропуску для проїзду вантажівок: «Корчова – Краковець», «Гребенне – Рава-Руська» та «Дорогуськ – Ягодин». Пікетувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Поляки відкидають спільні пропозиції Єврокомісії, України та Польщі і вимагають повернутися до системи дозволів. Українська сторона заявила, що ця вимога не може бути виконана, а в Директораті Єврокомісії наголосили, що таке питання не може бути предметом цієї зустрічі. 16 листопада до польських колег приєдналися словацькі перевізники.

За оцінкою Федерації роботодавців України, збитки, яких зазнала українська економіка через польських протестувальників, уже становлять понад €400 мільйонів. За час протесту на кордоні померли два українських перевізники.