У Києві коштом меценатів встановлять головну ялинку. Вона стоятиме на Софійській площі

У Києві головну ялинку країни встановлять на Софійській площі. Таке рішення ухвалила Рада оборони столиці, повідомив мер міста Віталій Кличко.

Ялинку встановлять 3 грудня, а приберуть до 10 січня 2024 року. Офіційне відкриття планується на 6 грудня до Дня Миколая.

Місто грошей не витрачатиме. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять коштом меценатів.

Відповідальність за встановлення і обслуговування головної новорічної ялинки, все ресурсне та фінансове забезпечення, повʼязане із цим, бере на себе ТОВ «ГЛОБАЛ-ДЕКОР».

Масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не буде.

Якщо райдержадміністрації міста плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то це буде також не за місцевий кошт.