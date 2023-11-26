В Україні знеструмлені 400 населених пунктів. Молдова закриває два пропуску на кордоні

Молдова через негоду припинили роботу двох пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Маяки — Паланка — Удобне» та «Старокозаче — Тудора».

Про це ввечері 26 листопада повідомила Державна прикордонна служба України.

Рух на дорозі М-15 Одеса — Рені та М-16 Одеса — Кучурган перекрито. На дорогах М-05 Київ — Одеса, км 274+435 — км 466+700 та М-28 Одеса — Южне — /М-14/ (обʼїзд Одеси) заборонено рух для вантажівок.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що через негоду частково знеструмлені 400 населених пунктів у 10 областях, зокрема, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Київській областях.

Загалом усе більше областей в Україні засипає снігом. Погіршення погодних умов очікується ближче до ночі та протягом дня 27 листопада. У Київській, Кіровоградській і Полтавській областях прогнозується значний сніг, у Чернігівській, Сумській та Черкаській областях — сильний сніг, снігові замети.