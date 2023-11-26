Генштаб: Російська армія втратила за добу ще понад тисячу військових

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив орієнтовні втрати російських військ станом на 26 листопада.

За минулу добу окупанти втратили ще приблизно 1 070 військових убитими, 11 танків, 16 бронемашин, 23 артилерійські системи та дві РСЗВ, одну ППО, 29 одиниць автотехніки та одну одиницю спецтехніки. Також у звіті сказано про знищення 93 безпілотників. Найімовірніше, ця цифра враховує 74 Shahed, які збили в ніч на 25 листопада.

Загальні втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Щодо ситуації на фронті, то російські війська не полишають спроб оточити Авдіївку за підтримки авіації. За даними Генштабу, на фронті протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав чотирьох ракетних та 109 авіаційних ударів, а також 59 разів обстріляв з артилерії та РСЗВ позиції українських військ та населені пункти.