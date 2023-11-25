Росія атакувала Україну чорними дронами Shahed. У чому їхня особливість

Росіяни під час нічної атаки 25 листопада використали безпілотники Shahed незвичного чорного кольору, які містять матеріал, що поглинає радіолокаційний сигнал. У Повітряних силах пояснили, що таким чином росіяни хочуть ускладнити роботу української ППО.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону зазначив, що це ті самі дрони Shahed-136, якими росіяни неодноразово обстрілювали Україну, просто тепер вони їх фарбують у чорний колір, щоб зробити менш помітними.

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«Вони і раніше вдосконалювали ті БПЛА, які отримали від Ірану, і ті, що роблять самі, використовуючи певні композитні матеріали для світловідбиваючої поверхні. Зараз ми бачимо, що використали карбономатеріал, що поглинає радіолокаційний сигнал», — пояснив Юрій Ігнат.

Незважаючи на ймовірну зовнішню схожість, ці «шахеди» не є новою реактивною модифікацією іранських безпілотників.

«Це не є реактивні. Іран показав перспективну модель цього «шахеду», невідомо, в якій кількості їх виготовляють і яка буде доля цього реактивного БПЛА», — сказав Ігнат.

Попри оновлення безпілотників, оборонці неба змогли знищити майже всі запущені вночі по Україні дрони.