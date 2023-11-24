Комендантську годину в Києві упродовж року порушили понад 41 тисяча людей

За останній рік у Києві правоохоронці виявили 41 394 порушників комендантської години.

Про це йдеться у відповіді Головного управління Нацполіції в Києві на запит hromadske.

Із загальної кількості порушників 40 017 людей доставили до управлінь поліції для подальшого розбору ситуації.

Нині за порушення комендантської години покарання не передбачене. Притягнення до відповідальності можливе лише в разі вчинення адміністративних чи кримінальних правопорушень, кажуть поліцейські.

Патрулі мають право перевіряти посвідчення та документи, що підтверджують особу, громадянство України чи спеціальний статус. А якщо документів немає, правоохоронці можуть затримувати людей і доставляти до органів влади або підрозділів Нацполіції для встановлення особи. Також за потреби проводити огляд речей, транспорту, багажу та вантажів.

Законопроєкт № 10195

Наприкінці жовтня в парламенті зареєстрували законопроєкт, який передбачає адміністративну відповідальність за порушення комендантської години.

Якщо Рада ухвалить закон, штрафи для порушників становитимуть від 8 500 до 17 000 гривень. У разі повторного порушення — сума помножується на два.

Для бізнесу штрафи ще суттєвіші: від 51 до 102 тисяч гривень. Якщо ж порушення зафіксують повторно протягом року — штраф зросте до 170 або 340 тисяч гривень.