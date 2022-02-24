Зеленський звернувся до українців. Закликав зберігати спокій та оголосив про воєнний стан

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців. Він оголосив, що Росія почала здійснювати удари по військовій інфраструктурі.
Звернення оприлюднили у його Telegram-каналі.
«Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам. У багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави», — заявив він.
Також Зеленський розповів, що щойно провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом.
Він закликав українців зберігати спокій та залишатися вдома.