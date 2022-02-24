Зеленский обратился к украинцам. Призвал сохранять спокойствие и объявил о военном положении

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он объявил, что Россия начала наносить удары по военной инфраструктуре.

Обращение было обнародовано в его Telegram-канале.

«Россия нанесла удары по нашей военной инфраструктуре и по нашим пограничникам. Во многих городах Украины были слышны взрывы. Мы вводим военное положение на всей территории нашего государства», — заявил он.

Также Зеленский рассказал, что только что провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом.

Он призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.