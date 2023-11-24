Колишнього очільника Фонду держмайна Дмитра Сенниченка тепер підозрюють ще й у відмиванні 10 мільярдів

Національне антикорупційне бюро оновило підозру колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитру Сенниченку — тепер його також підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень.

Про це НАБУ оголосило 24 листопада.

Сенниченко в цій справі виступає керівником і організатором. У справі також фігурують (посади вказані на момент злочину):

наближена до Сенниченка людина — співорганізатор;

радник Сенниченка;

два в. о. директора «Одеського припортового заводу» (у різні періоди);

в. о. керівника «Обʼєднана гірничо-хімічна компанія»;

два власники компанії, яка перемогла на торгах щодо «Одеського припортового заводу»;

ще два співучасники.

Дмитро Сенниченко очолив Фонд держмайна у вересні 2019 року, звільнили його 17 лютого 2022 року. 22 березня 2023 року Сенниченко отримав підозру. Йому закидають організацію злочинного угруповання, яке протягом 2019—2021 років заволоділо майже 500 мільйонами гривень коштів держпідприємств — «Одеського припортового заводу» й «Об’єднаної гірничо-хімічної компанії». Зараз Дмитро Сенниченко перебуває у розшуку (у жовтні 2022 року його помітили на Лазурному узбережжі).