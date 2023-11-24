Україна починає збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні з Польщею

Україна почала збирати дані для евакуації водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні із Польщею.
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.
Якщо водій хоче, щоб його евакуювали, треба заповнити форму — тут.
«Ми кілька разів порушували питання на робочому й офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких, пожежних машин, належних санітарних умов — нічого з цього немає. Натомість і надалі бачимо повідомлення про погодження продовження протесту з боку місцевої влади», — пояснив Деркач.
Також Україна ініціює створення моніторингової групи з боку Європейського Союзу на кордоні. Група має офіційно фіксувати ситуацію перед пунктами пропуску: чи пропускають небезпечні вантажі, яким чином перетинає кордон гуманітарна допомога та в яких умовах перебувають водії. Офіційний лист із такою пропозицією направили.
- 6 листопада польські перевізники влаштували страйк на кордоні з Україною, заблоковані вже чотири пункти пропуску. Ключова вимога протестувальників — скасувати «транспортний безвіз» для України. Поляки заявили, що блокада пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ» триватиме до 1 лютого 2024 року.
- За оцінкою Федерації роботодавців України, збитки, яких зазнала українська економіка через польських протестувальників, уже перевищили €400 мільйонів.