Венеція братиме плату з одноденних туристів, щоб зменшити натовпи в місті

Влада Венеції з наступного року стягуватиме €5 з одноденних екскурсантів за в’їзд до міста в пікові години у вихідні. У такий спосіб влада планує зменшити натовпи, заохотити довші візити та поліпшити якість життя для місцевих жителів.

Про це повідомляє пресслужба муніципалітету Венеції.

Міський голова Венеції Луїджі Бруньяро підкреслив, що збір не є новим туристичним податком або спробою отримати додаткові доходи. За його словами, це перший у своєму роді експеримент із регулювання натовпів в одному з найбільш відвідуваних місць у світі. Збір, на думку Бруньяро, стимулюватиме гостей міста уникати періодів масових скупчень та приїжджати в інші дні.

Плату стягуватимуть з туристів віком від 14 років. Вони платитимуть за одноденну поїздку в години пік (з 8:30 до 16:00) у вихідні. Тобто відвідувачі, які приїздитимуть до Венеції на вечерю чи концерт, не мають платити. Всього планують 29 «платних» днів — з 25 квітня до середини липня.