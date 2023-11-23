Парламентська фракція «Слуга народу» призупинила членство нардепа Андрія Одарченка, якого підозрюють у корупції.

Про це повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на рішення голови парламентської фракції.

«Це стандартна процедура, яку ми застосовуємо в подібних випадках. Остаточне рішення щодо нього буде ухвалено за результатами слідства. Але ще раз хочемо наголосити, що як і в попередніх випадках, ніхто нікого вигороджувати не буде. Політична відповідальність уже настала. Далі справа за антикорупційними органами», — відповіли журналістам у пресслужбі.