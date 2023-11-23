Reuters: Перед звільненням Альтмана рада директорів OpenAI отримала листа про відкриття, що може «загрожувати людству»

Перед рішенням звільнити з посади генерального директора Сема Альтмана рада директорів компанії OpenAI отримала від співробітників листа, в якому йшлося про «потужне відкриття», що може загрожувати людству.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в компанії.

Йдеться про прорив у створенні загального генералізованого штучного інтелекту (Artificial general intelligence), який може успішно виконувати будь-які інтелектуальні завдання і розуміти навколишнє середовище, як людина.

Автори листа не уточнили, які саме загрози несе відкриття.

Один зі співрозмовників сказав, що у внутрішньому повідомленні керівництво визнало наявність такого листа. У ньому йшлося про роботу над проєктом, який назвали Q. За словами іншого співрозмовника, Q показує дуже хороші результати, хоча поки що здатний вирішувати завдання на рівні учнів початкових класів.

Агентство при цьому зазначає, що лист став одним із приводів для звільнення Альтмана. Рада директорів тоді це мотивувала тим, що Альтман був із ними «не завжди відвертим».

Вчені вже давно сперечаються про небезпеку штучного інтелекту. Озвучуються і такі гіпотези, що високоінтелектуальні технології можуть знищити людство, якщо це відповідатиме їхнім інтересам. Проте зараз усі моделі ШІ можуть виконувати обмежену кількість операцій і математичних обчислень.