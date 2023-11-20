Працівники компанії OpenAI погрожують звільнитися, якщо правління не піде у відставку

Понад 500 із 700 співробітників компанії OpenAI підписали відкритого листа з погрозою звільнитися, якщо рада директорів не піде у відставку і не поновить на посаді генерального директора Сема Альтмана разом із співзасновником і колишнім президентом Грегом Брокманом.

Про це працівники повідомили в листі до ради директорів, який цитує Wired.

«Процес, за допомогою якого ви звільнили Сема Альтмана і виключили Грега Брокмана з ради директорів, поставив під загрозу всю роботу і підірвав нашу місію та компанію. Ваша поведінка ясно показала, що у вас немає повноважень контролювати OpenAI», — заявили працівники.

Серед підписантів листа — Ілля Суцкевер, головний науковий співробітник компанії та член її правління, якого звинувачують у координації «перевороту» проти Альтмана.

Незадовго до публікації листа Суцкевер написав на X: «Я глибоко шкодую про свою участь у діях ради директорів. Я ніколи не мав наміру заподіяти шкоду OpenAI. Мені подобається все, що ми створили разом, і я зроблю все, що зможу, щоб поєднати компанію».