Працівники компанії OpenAI погрожують звільнитися, якщо правління не піде у відставку

Понад 500 із 700 співробітників компанії OpenAI підписали відкритого листа з погрозою звільнитися, якщо рада директорів не піде у відставку і не поновить на посаді генерального директора Сема Альтмана разом із співзасновником і колишнім президентом Грегом Брокманом.
Про це працівники повідомили в листі до ради директорів, який цитує Wired.
«Процес, за допомогою якого ви звільнили Сема Альтмана і виключили Грега Брокмана з ради директорів, поставив під загрозу всю роботу і підірвав нашу місію та компанію. Ваша поведінка ясно показала, що у вас немає повноважень контролювати OpenAI», — заявили працівники.
Серед підписантів листа — Ілля Суцкевер, головний науковий співробітник компанії та член її правління, якого звинувачують у координації «перевороту» проти Альтмана.
Незадовго до публікації листа Суцкевер написав на X: «Я глибоко шкодую про свою участь у діях ради директорів. Я ніколи не мав наміру заподіяти шкоду OpenAI. Мені подобається все, що ми створили разом, і я зроблю все, що зможу, щоб поєднати компанію».
- Увечері 17 листопада Сема Альтмана звільнили з посади генерального директора OpenAI — за результатом перевірки радою директорів. Вона дійшла висновку, що Альтман «не завжди був відвертим у спілкуванні, що обмежує його здатність виконувати свої обовʼязки».
- 18 листопада три старші дослідники OpenAI: Якуб Пахоцкі, Олександр Мадрі та Шимон Сідор подали у відставку після звільнення Альтмана. Тимчасовим гендиректором компанії став Еммет Шир — колишній гендиректор платформи Twitch.
- Сем Альтман значною мірою був обличчям OpenAI, яка, можливо, започаткувала перегони у сфері штучного інтелекту — у 2022 році компанія випустила ChatGPT. Альтман був співзасновником OpenAI і спочатку разом із Ілоном Маском був співголовою компанії. Серед засновників компанії — також Ілля Суцкевер, Грег Брокман, Войцех Заремба і Андрей Карпати. Маск пішов у 2018 році, щоб уникнути конфлікту інтересів із Tesla.