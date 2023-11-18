Голова правління OpenAI та три провідних дослідники ШІ оголосили, що йдуть із компанії через звільнення CEO Альтмана

Три старших дослідники OpenAI: Якуб Пахоцкі, Олександр Мадрі та Шимон Сідор подали у відставку після звільнення CEO OpenAI Сема Альтмана.

Для багатьох він уособлював технологію генеративного штучного інтелекту, повідомляють The Information, Hindustan Times.

Якуб Пахоцкі працював директором з досліджень компанії, Олександр Мадрі був керівником групи з оцінки потенційних ризиків ШІ, а Шимон Сідор — дослідником OpenAI протягом семи років.

Інший співзасновник і топменеджер OpenAI Грег Брокман спершу мав залишити посаду голови правління і залишитися президентом компанії, але згодом написав у X, що звільняється.

В іншій публікації Брокман розповів, що Альтмана попросили приєднатися до відеозустрічі опівдні в п’ятницю з усіма членами правління компанії, крім Брокмана. Тоді Альтману повідомили про звільнення.

«Ми із Семом шоковані та засмучені тим, що сьогодні зробило правління», — написав Брокман, додавши, що дізнався, що того усунули з правління, під час окремої розмови із Сацкевером через деякий час.

В OpenAI відмовилися називати причини звільнення Альтмана. У заяві компанії йдеться, що його поведінка перешкоджає правлінню виконувати свої обов’язки.

Сем Альтман опублікував наступне повідомлення: «Мені сподобався час, проведений в OpenAI. Він змінив мене особисто і, сподіваюся, трохи змінив світ. Найбільше мені подобалося працювати з такими талановитими людьми. Про те, що буде далі, можна буде сказати пізніше».