Сем Альтман повертається на посаду гендиректора компанії OpenAI

Компанія OpenAI заявила, що поверне Сема Альтмана на посаду виконавчого директора і призначить нових членів ради директорів.
Про це компанія оголосила 22 листопада.
Нову раду директорів очолить Брет Тейлор, до неї увійдуть Ларрі Саммерс й Адам ДʼАнджело.
Альтман написав у Twitter: «Я люблю OpenAI, і все, що я робив за останні кілька днів, було спрямоване на те, щоб зберегти цю команду та її місію разом. Коли я вирішив приєднатися до Microsoft, було зрозуміло, що це найкращий шлях для мене та команди. Завдяки новій раді директорів та підтримці Сатьї Наделли, я з нетерпінням чекаю повернення до OpenAI та розвитку нашого міцного партнерства з Microsoft».
Bloomberg пише, що Альтман вів переговори з компанією про своє повернення. За словами людей, знайомих із ситуацією, ці переговори зайшли у глухий кут 19 листопада частково через тиск з боку Альтмана та інших, які вимагали відставки чинних членів ради директорів.
- Увечері 17 листопада Сема Альтмана звільнили з посади генерального директора OpenAI — за результатом перевірки радою директорів. Вона дійшла висновку, що Альтман «не завжди був відвертим у спілкуванні, що обмежує його здатність виконувати свої обовʼязки».
- 18 листопада три старші дослідники OpenAI: Якуб Пахоцкі, Олександр Мадрі та Шимон Сідор подали у відставку після звільнення Альтмана. Тимчасовим гендиректором компанії став Еммет Шир — колишній гендиректор платформи Twitch.
- 20 листопада 505 із 700 працівників компанії підписали відкритого листа з погрозою звільнитися, якщо рада директорів не піде у відставку і не поновить на посаді генерального директора Альтмана разом із співзасновником і колишнім президентом Грегом Брокманом.
- Сем Альтман значною мірою був обличчям OpenAI, яка, можливо, започаткувала перегони у сфері штучного інтелекту — у 2022 році компанія випустила ChatGPT. Альтман був співзасновником OpenAI і спочатку разом із Ілоном Маском був співголовою компанії. Серед засновників компанії — також Ілля Суцкевер, Грег Брокман, Войцех Заремба і Андрей Карпати. Маск пішов у 2018 році, щоб уникнути конфлікту інтересів із Tesla.