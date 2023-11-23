Росія обстріляла Чорнобаївку на Херсонщині — троє загиблих

Російська армія вдень 23 листопада касетними боєприпасами обстріляла село Чорнобаївка Херсонської області.
Про це повідомив очільник Офісу президента Андрій Єрмак.
Наразі відомо про трьох загиблих — це два чоловіки та жінка. Ще пʼять людей отримали поранення. У селі пошкоджено понад 60 житлових будинків та господарських споруд.
- 10 листопада 2022 року Зеленський повідомив, що українські військові звільнили 41 населений пункт на півдні України. 11 листопада Сили оборони зайшли в Херсон і Чорнобаївку.