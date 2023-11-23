Reuters: Туреччина вчергове відклала ратифікацію вступу Швеції до НАТО

Туреччина повідомила, що не завершить ратифікацію членства Швеції в Альянсі до зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.
Про це пише агентство Reuters із посиланням на два джерела.
Комісія у закордонних справах парламенту Туреччини, ймовірно, відновить дебати з цього питання 28—29 листопада, сказав співрозмовник Reuters. У ці дні міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться у Брюсселі.
- Швеція і Фінляндія у травні 2022 року відмовилися від традиційного нейтралітету на тлі військового вторгнення росії в Україну і подали заявки на вступ до НАТО. Фінляндія доєдналася до блоку у квітні 2023 року. Із 30 країн НАТО вступ Швеції досі не ратифікували Туреччина та Угорщина. Туреччина блокувала вступ, аргументуючи тим, що Стокгольм не виконав взятих на себе зобовʼязань щодо видачі ймовірних курдських екстремістів.
- У вересні президент заявляв, що парламент Туреччини виконає свою обіцянку ратифікувати заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо Вашингтон дозволить продати Анкарі винищувачі F-16. Туреччина надіслала запит до США на закупівлю літаків F-16 і запчастин. Угода передбачає придбання 40 нових і модернізацію 79 старих літаків, які мають турецькі Повітряні сили.
- Минулого тижня Комітет із закордонних справ турецького парламенту відклав голосування щодо ратифікації членства Швеції в НАТО, щоб продовжити дискусії.