Голосові чати в ChatGPT стали доступними для всіх користувачів. Як це працює

Компанія OpenAI відкрила доступ до голосової функції ChatGPT для всіх користувачів. Відтепер голосові чати доступні в мобільному застосунку сервісу, функція прихована під іконкою з навушниками.

Голосовий чат дозволить користувачам давати нейромережі голосовий запит. Відповідь буде в аудіоформаті. Щоб надіслати запит, потрібно перейти до налаштувань, обрати «нові функції» та «розмову голосом». Наразі на вибір доступні пʼять голосів.

ChatGPT Voice створили за допомогою голосової технології OpenAI, яка здатна аналізувати голос людини за лічені секунди. Стримінгова платформа Spotify використовує цю голосову технологію OpenAI для перекладу низки подкастів з англійської на іспанську, французьку та німецьку мови.