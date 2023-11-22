52 депутати російської Держдуми отримали 15 років тюрми. Вони голосували за визнання «Л/ДНР»

В Україні до 15 років увʼязнення засудили ще 52 депутатів Держдуми росії, які в лютому минулого року голосували за визнання незалежності «Л/ДНР». Це стало для Кремля формальним приводом почати повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України до увʼязнення з конфіскацією майна засуджені:

Аксаков Анатолій Геннадійович, 28.11.1957 року народження,

Аксьоненко Олександр Сергійович, 08.03.1986 р. н.,

Бабич Іван Миколайович, 02.09.1982 р. н.,

Бессонов Євгеній Іванович, 26.11.1968 р. н.,

Бєлоусов Вадим Володимирович, 02.10.1960 р. н.,

Блоцький Володимир Миколайович, 10.11.1977 р. н.,

Григорʼєв Юрій Інокентійович, 20.09.1969 р. н.,

Гусєв Дмитро Геннадійович, 23.07.1972 р. н.,

Дроздов Олександр Сергійович, 01.11.1970 р. н.

Єзерський Микола Миколайович, 08.05.1956 р. н.,

Єзубов Олексій Петрович, 10.02.1948 р. н.,

Іванов Максим Євгенійович, 23.05.1987 р. н.,

Іванов Микола Миколайович, 17.01.1957 р. н.,

Іванюженков Борис Вікторович, 25.02.1966 р. н.,

Ільїних Володимир Олексійович, 20.05.1975 р. н.,

Ільтяков Олександр Володимирович, 09.10.1971 р. н.,

Ісаков Володимир Павлович, 25.02.1987 р. н.,

Каноков Тимур Борисович, 24.09.1972 р. н.,

Кашин Володимир Іванович, 10.08.1948 р. н.,

Корнієнко Олексій Вікторович, 22.07.1976 р. н.,

Кочієв Роберт Іванович, 16.03.1966 р. н.,

Курінний Олексій Володимирович, 18.01.1974 р. н.,

Лантратова Яна Валеріївна, 14.12.1988 р. н.,

Лебедєв Олег Олександрович, 12.10.1976 р. н.,

Лісіцин Анатолій Іванович, 26.06.1947 р. н.,

Луговий Андрій Костянтинович, 19.09.1966 р. н.,

Лябіхов Роман Михайлович, 07.05.1973 р. н.,

Мархаєв В’ячеслав Михайлович, 01.06.1955 р. н .,

Марченко Євгеній Євгенович, 17.07.1972 р. н.,

Мельников Іван Іванович, 07.08.1950 р. н.,

Мусатов Іван Михайлович, 14.02.1976 р. н.,

Напсо Юрій Аісович, 17.04.1973 р. н.,

Нілов Ярослав Євгенович, 20.03.1982 р. н.,

Новіков Дмитро Георгійович, 12.09.1969 р. н.,

Осадчий Микола Іванович, 08.12.1957 р. н.,

Пантелєєв Сергій Михайлович, 04.07.1951 р. н.,

Прокофьєв Артем В’ячеславович, 31.12.1983 р. н.,

Прусакова Марія Миколаївна, 04.09.1983 р. н.,

Рашкін Валерій Федорович, 14.03.1955 р.н.,

Савицька Світлана Євгенівна, 08.08.1948 р. н.,

Свіщев Дмитро Олександрович, 22.05.1969 р. н.,

Селезнєв Валерій Сергійович, 05.09.1964 р. н.,

Скляр Геннадій Іванович, 07.05.1952 р. н.,

Скоч Андрій Володимирович, 30.01.1966 р. н.,

Смолін Олег Миколайович, 10.02.1952 р. н.,

Соловйов Сергій Анатолійович, 01.05.1961 р. н.,

Сокол Сергій Михайлович, 17.12.1970 р. н.,

Станкевич Юрій Аркадійович, 24.07.1976 р. н.,

Чернишов Борис Олександрович, 25.06.1991 р. н.,

Шайхутдінов Ріфат Габдулхакович, 23.12.1963 р. н.,

Шилкін Григорій Володимирович, 20.10.1976 р. н.,

Щапов Михайло Вікторович, 20.09.1975 р. н.

Крім того, до суду скерували обвинувальні акти щодо 23 російських депутатів.

Початок строку відбування покарання рахуватимуть з дня фактичного затримання засуджених.