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52 депутати російської Держдуми отримали 15 років тюрми. Вони голосували за визнання «Л/ДНР»

Автор:
Олександра Опанасенко
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В Україні до 15 років увʼязнення засудили ще 52 депутатів Держдуми росії, які в лютому минулого року голосували за визнання незалежності «Л/ДНР». Це стало для Кремля формальним приводом почати повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України до увʼязнення з конфіскацією майна засуджені:

  • Аксаков Анатолій Геннадійович, 28.11.1957 року народження,
  • Аксьоненко Олександр Сергійович, 08.03.1986 р. н.,
  • Бабич Іван Миколайович, 02.09.1982 р. н.,
  • Бессонов Євгеній Іванович, 26.11.1968 р. н.,
  • Бєлоусов Вадим Володимирович, 02.10.1960 р. н.,
  • Блоцький Володимир Миколайович, 10.11.1977 р. н.,
  • Григорʼєв Юрій Інокентійович, 20.09.1969 р. н.,
  • Гусєв Дмитро Геннадійович, 23.07.1972 р. н.,
  • Дроздов Олександр Сергійович, 01.11.1970 р. н.
  • Єзерський Микола Миколайович, 08.05.1956 р. н.,
  • Єзубов Олексій Петрович, 10.02.1948 р. н.,
  • Іванов Максим Євгенійович, 23.05.1987 р. н.,
  • Іванов Микола Миколайович, 17.01.1957 р. н.,
  • Іванюженков Борис Вікторович, 25.02.1966 р. н.,
  • Ільїних Володимир Олексійович, 20.05.1975 р. н.,
  • Ільтяков Олександр Володимирович, 09.10.1971 р. н.,
  • Ісаков Володимир Павлович, 25.02.1987 р. н.,
  • Каноков Тимур Борисович, 24.09.1972 р. н.,
  • Кашин Володимир Іванович, 10.08.1948 р. н.,
  • Корнієнко Олексій Вікторович, 22.07.1976 р. н.,
  • Кочієв Роберт Іванович, 16.03.1966 р. н.,
  • Курінний Олексій Володимирович, 18.01.1974 р. н.,
  • Лантратова Яна Валеріївна, 14.12.1988 р. н.,
  • Лебедєв Олег Олександрович, 12.10.1976 р. н.,
  • Лісіцин Анатолій Іванович, 26.06.1947 р. н.,
  • Луговий Андрій Костянтинович, 19.09.1966 р. н.,
  • Лябіхов Роман Михайлович, 07.05.1973 р. н.,
  • Мархаєв В’ячеслав Михайлович, 01.06.1955 р. н .,
  • Марченко Євгеній Євгенович, 17.07.1972 р. н.,
  • Мельников Іван Іванович, 07.08.1950 р. н.,
  • Мусатов Іван Михайлович, 14.02.1976 р. н.,
  • Напсо Юрій Аісович, 17.04.1973 р. н.,
  • Нілов Ярослав Євгенович, 20.03.1982 р. н.,
  • Новіков Дмитро Георгійович, 12.09.1969 р. н.,
  • Осадчий Микола Іванович, 08.12.1957 р. н.,
  • Пантелєєв Сергій Михайлович, 04.07.1951 р. н.,
  • Прокофьєв Артем В’ячеславович, 31.12.1983 р. н.,
  • Прусакова Марія Миколаївна, 04.09.1983 р. н.,
  • Рашкін Валерій Федорович, 14.03.1955 р.н.,
  • Савицька Світлана Євгенівна, 08.08.1948 р. н.,
  • Свіщев Дмитро Олександрович, 22.05.1969 р. н.,
  • Селезнєв Валерій Сергійович, 05.09.1964 р. н.,
  • Скляр Геннадій Іванович, 07.05.1952 р. н.,
  • Скоч Андрій Володимирович, 30.01.1966 р. н.,
  • Смолін Олег Миколайович, 10.02.1952 р. н.,
  • Соловйов Сергій Анатолійович, 01.05.1961 р. н.,
  • Сокол Сергій Михайлович, 17.12.1970 р. н.,
  • Станкевич Юрій Аркадійович, 24.07.1976 р. н.,
  • Чернишов Борис Олександрович, 25.06.1991 р. н.,
  • Шайхутдінов Ріфат Габдулхакович, 23.12.1963 р. н.,
  • Шилкін Григорій Володимирович, 20.10.1976 р. н.,
  • Щапов Михайло Вікторович, 20.09.1975 р. н.

Крім того, до суду скерували обвинувальні акти щодо 23 російських депутатів.

Початок строку відбування покарання рахуватимуть з дня фактичного затримання засуджених.