52 депутати російської Держдуми отримали 15 років тюрми. Вони голосували за визнання «Л/ДНР»

В Україні до 15 років увʼязнення засудили ще 52 депутатів Держдуми росії, які в лютому минулого року голосували за визнання незалежності «Л/ДНР». Це стало для Кремля формальним приводом почати повномасштабне вторгнення в Україну.
Про це повідомила Служба безпеки України.
За статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України до увʼязнення з конфіскацією майна засуджені:
- Аксаков Анатолій Геннадійович, 28.11.1957 року народження,
- Аксьоненко Олександр Сергійович, 08.03.1986 р. н.,
- Бабич Іван Миколайович, 02.09.1982 р. н.,
- Бессонов Євгеній Іванович, 26.11.1968 р. н.,
- Бєлоусов Вадим Володимирович, 02.10.1960 р. н.,
- Блоцький Володимир Миколайович, 10.11.1977 р. н.,
- Григорʼєв Юрій Інокентійович, 20.09.1969 р. н.,
- Гусєв Дмитро Геннадійович, 23.07.1972 р. н.,
- Дроздов Олександр Сергійович, 01.11.1970 р. н.
- Єзерський Микола Миколайович, 08.05.1956 р. н.,
- Єзубов Олексій Петрович, 10.02.1948 р. н.,
- Іванов Максим Євгенійович, 23.05.1987 р. н.,
- Іванов Микола Миколайович, 17.01.1957 р. н.,
- Іванюженков Борис Вікторович, 25.02.1966 р. н.,
- Ільїних Володимир Олексійович, 20.05.1975 р. н.,
- Ільтяков Олександр Володимирович, 09.10.1971 р. н.,
- Ісаков Володимир Павлович, 25.02.1987 р. н.,
- Каноков Тимур Борисович, 24.09.1972 р. н.,
- Кашин Володимир Іванович, 10.08.1948 р. н.,
- Корнієнко Олексій Вікторович, 22.07.1976 р. н.,
- Кочієв Роберт Іванович, 16.03.1966 р. н.,
- Курінний Олексій Володимирович, 18.01.1974 р. н.,
- Лантратова Яна Валеріївна, 14.12.1988 р. н.,
- Лебедєв Олег Олександрович, 12.10.1976 р. н.,
- Лісіцин Анатолій Іванович, 26.06.1947 р. н.,
- Луговий Андрій Костянтинович, 19.09.1966 р. н.,
- Лябіхов Роман Михайлович, 07.05.1973 р. н.,
- Мархаєв В’ячеслав Михайлович, 01.06.1955 р. н .,
- Марченко Євгеній Євгенович, 17.07.1972 р. н.,
- Мельников Іван Іванович, 07.08.1950 р. н.,
- Мусатов Іван Михайлович, 14.02.1976 р. н.,
- Напсо Юрій Аісович, 17.04.1973 р. н.,
- Нілов Ярослав Євгенович, 20.03.1982 р. н.,
- Новіков Дмитро Георгійович, 12.09.1969 р. н.,
- Осадчий Микола Іванович, 08.12.1957 р. н.,
- Пантелєєв Сергій Михайлович, 04.07.1951 р. н.,
- Прокофьєв Артем В’ячеславович, 31.12.1983 р. н.,
- Прусакова Марія Миколаївна, 04.09.1983 р. н.,
- Рашкін Валерій Федорович, 14.03.1955 р.н.,
- Савицька Світлана Євгенівна, 08.08.1948 р. н.,
- Свіщев Дмитро Олександрович, 22.05.1969 р. н.,
- Селезнєв Валерій Сергійович, 05.09.1964 р. н.,
- Скляр Геннадій Іванович, 07.05.1952 р. н.,
- Скоч Андрій Володимирович, 30.01.1966 р. н.,
- Смолін Олег Миколайович, 10.02.1952 р. н.,
- Соловйов Сергій Анатолійович, 01.05.1961 р. н.,
- Сокол Сергій Михайлович, 17.12.1970 р. н.,
- Станкевич Юрій Аркадійович, 24.07.1976 р. н.,
- Чернишов Борис Олександрович, 25.06.1991 р. н.,
- Шайхутдінов Ріфат Габдулхакович, 23.12.1963 р. н.,
- Шилкін Григорій Володимирович, 20.10.1976 р. н.,
- Щапов Михайло Вікторович, 20.09.1975 р. н.
Крім того, до суду скерували обвинувальні акти щодо 23 російських депутатів.
Початок строку відбування покарання рахуватимуть з дня фактичного затримання засуджених.
- На початку червня 2023 року сім депутатів Держдуми рф отримали 15 років тюрми — вони голосували за визнання «Л/ДНР». Раніше суди України вже виносили вироки депутатам Держдуми, зокрема Денису Майданову.