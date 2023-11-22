Binance визнала, що причетна до відмивання грошей і порушення санкції — деталі від Мінʼюсту США

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance визнала, що причетна до відмивання грошей, незаконних переказів і порушувала санкції. Компанія погодилася виплатити понад $4 мільярди для завершення розслідування.

Деталі справи повідомляє Міністерство юстиції США.

Binance погодилася зберегти протягом трьох років незалежного спостерігача за дотриманням вимог, а також виправити та покращити свої програми боротьби з відмиванням грошей та дотриманням санкцій.

«Binance стала найбільшою у світі криптовалютною біржею частково через свої злочини — тепер вона платить один з найбільших корпоративних штрафів в історії США. Лише за останній місяць Міністерство юстиції успішно притягло до відповідальності керівників двох найбільших у світі криптовалютних бірж у двох окремих кримінальних справах. Ідея тут має бути зрозумілою: використання нових технологій для порушення закону робить вас злочинцем», — заявив генеральний прокурор Меррік Гарланд.

За його словами, компанія дозволяла грошам перетікати через платформу до терористів, кіберзлочинців і людей, які вчиняють насильство над дітьми.

Binance визнала, що віддавала перевагу зростанню і прибутку над дотриманням законодавства США. Платформу запустили у 2017 році, вона одразу зосередилась на залученні великої кількості клієнтів, зокрема зі США. Binance швидко стала найбільшою криптовалютною біржею у світі, найбільша частка клієнтів якої припадає на США.

Обслуговуючи клієнтів зі США, Binance мала зареєструватися у FinCEN як компанія, що надає грошові послуги, і контролювати, щоб платформу не використовували для відмивання грошей. Однак уряд заявляє, що компанія вирішила цього не робити. Також платформа не запустила комплексні протоколи «знай свого клієнта» (KYC) і не відслідковувала транзакції систематично.

Колишній генеральний директор Binance Holdings Ltd. Чанпен Чжао. Getty Images / «Бабель»

Протягом багатьох років Binance дозволяла користувачам відкривати рахунки та торгувати, не надаючи жодної ідентифікуючої інформації, крім адреси електронної пошти. Binance почала вимагати від усіх користувачів надавати інформацію KYC у серпні 2021 року, але дозволила користувачам, які не надали її, продовжувати торгувати на біржі до травня 2022 року.

Binance також знала, що закони про санкції США забороняють американцям торгувати з клієнтами з підсанкційних країн, однак у платформи були клієнти з підсанкційного Ірану.