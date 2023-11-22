Bloomberg: ЄС розробив проєкт гарантій безпеки для України

Європейський Союз надав державам-членам основу для надання Україні довгострокових гарантій безпеки. У списку — довгострокова військова підтримка, навчання українських військ і допомога в розвитку оборонної промисловості країни.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт документу.

Проєкт будуть обговорювати посли ЄС цього тижня та лідери блоку наступного місяця. Він також ляже в основу консультацій України та країн «Великої сімки».

Програма ЄС включає наступні пропозиції:

ефективний, стійкий та довгостроковий механізм постачання військової техніки в Україну, який мобілізує європейську оборонну промисловість;

навчання українських військових;

розширення співпраці з українською оборонною промисловістю;

зміцнення здатності України протистояти кібер- і гібридним загрозам, а також дезінформації;

допомога Україні в розмінуванні;

допомога Україні з реформами, які потрібні для вступу до ЄС, а також підвищення її здатності контролювати запаси зброї, боєприпасів і протидіяти будь-якому їхньому незаконному обігу;

підтримка енергетики країни;

обмін розвідданими та супутниковими знімками.

У документі йдеться, що підтримка поставок зброї, як і раніше, буде через Європейський фонд миру — це механізм, який відшкодовує державам-членам те, що вони постачають Україні.

Bloomberg пише, що початковий план ЄС виділити €20 мільярдів протягом чотирьох років на оплату озброєння для України ризикує провалитися, оскільки деякі держави-члени, включно з Німеччиною, не змогли домовитися про умови. Натомість держави-члени сподіваються принаймні домовитися про виділення €5 мільярдів на наступний рік із зобовʼязаннями продовжувати підтримку й надалі.

Що таке гарантії безпеки?

12 липня 2023 року на саміті НАТО у Вільнюсі країни «Великої сімки» погодили Спільну декларацію підтримки України. Наступний крок — укладення двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами. Кожна з країн працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобовʼязаннями та домовленостями у сфері безпеки. У разі майбутнього збройного нападу з боку росії країни мають негайно провести консультації з Україною, щоб визначити відповідні подальші кроки. Наразі до «гарантій безпеки» приєдналися 30 країн.