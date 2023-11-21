Над Чорним морем сили ППО збили рідкісний іранський дрон Mohajer-6

Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття над Чорним морем іранського розвідувально-ударного дрона Mohajer-6, запущеного росіянами. Його збили на підході до Одеської області.
Дрон Mohajer-6 рідко задіювали в атаках на Україну. Рік тому росіяни придбали в Ірану щонайбільше 30 таких дронів. На початку вересня 2022 року про їхню покупку рф заговорили американські медіа. 23 вересня 2022 року перший Mohajer-6 збили на півдні України. Потім було ще кілька збиттів, а останнє сталося у вересні цього року.
Українським військовим потрапили в руки трофейний Mohajer-6 і його ракети Ghaem-5. У ньому знайшли багато іноземних комплектуючих, зокрема європейських та американських. Там навіть був компонент українського виробництва. Загалом це вказувало на те, що Іран вдало обходив санкції.
- Mohajer-6 призначений для розвідки і атак. Він може нести чотири керовані ракети і апаратуру вагою до 100 кг. Його дальність польоту до 200 км, а тривалість — до 12 годин. Максимальна висота роботи 5,4 км.