Парламент Словаччини затвердив уряд Фіцо і підтримав план зупинки військової допомоги Україні

Парламент Словаччини затвердив уряд прем’єр-міністра Роберта Фіцо, підтримавши програму політики, яка передбачає припинення державної військової допомоги Україні, повільне скорочення дефіциту бюджету та запровадження нового банківського податку.
Про це повідомляє Reuters.
Фіцо переміг на виборах у вересні 2023 року, і 25 жовтня президент Зузана Чапутова вчетверте призначила його прем’єр-міністром.
Коаліція ухвалила свою політичну програму минулого тижня, і парламент підтримав її, висловивши вотум довіри.
Програма обіцяє спеціальний податок на банківський прибуток та заходи щодо зниження відсоткових ставок за іпотечними кредитами. Спеціальні збори будуть встановлені для надприбутків в інших невказаних секторах.
План також містить передвиборчу обіцянку Фіцо припинити офіційну військову допомогу Словаччини Україні та домагатися припинення військових дій, визнаючи міжнародні кордони України.
Словаччина опиратиметься скасуванню права вето держав-членів Європейського Союзу або переходу до голосування більшістю в більшій кількості сфер.
Опозиція проголосувала проти програми, посилаючись на нападки Фіцо на незалежні ЗМІ та звільнення високопоставлених поліцейських, які розслідували дії членів нової правлячої коаліції щодо хабарництва.
- 8 листопада уряд Словаччини не схвалив 14-й пакет військової допомоги Україні на €40,3 мільйона. Загалом Словаччина надала Україні 13 пакетів військової допомоги на суму €671 мільйон. Словацький міністр Фіцо повідомив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військової допомоги.
- За час повномасштабного вторгнення, за минулих урядів, Словаччина передала Україні системи протиповітряної оборони С-300, гелікоптери М-17, винищувачі МіГ-29, самохідні гаубиці Zuzana 2, боєприпаси до РСЗВ «Град», амуніцію та пальне.