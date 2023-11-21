Парламент Словаччини затвердив уряд Фіцо і підтримав план зупинки військової допомоги Україні

Парламент Словаччини затвердив уряд прем’єр-міністра Роберта Фіцо, підтримавши програму політики, яка передбачає припинення державної військової допомоги Україні, повільне скорочення дефіциту бюджету та запровадження нового банківського податку.

Про це повідомляє Reuters.

Фіцо переміг на виборах у вересні 2023 року, і 25 жовтня президент Зузана Чапутова вчетверте призначила його прем’єр-міністром.

Коаліція ухвалила свою політичну програму минулого тижня, і парламент підтримав її, висловивши вотум довіри.

Програма обіцяє спеціальний податок на банківський прибуток та заходи щодо зниження відсоткових ставок за іпотечними кредитами. Спеціальні збори будуть встановлені для надприбутків в інших невказаних секторах.

План також містить передвиборчу обіцянку Фіцо припинити офіційну військову допомогу Словаччини Україні та домагатися припинення військових дій, визнаючи міжнародні кордони України.

Словаччина опиратиметься скасуванню права вето держав-членів Європейського Союзу або переходу до голосування більшістю в більшій кількості сфер.

Опозиція проголосувала проти програми, посилаючись на нападки Фіцо на незалежні ЗМІ та звільнення високопоставлених поліцейських, які розслідували дії членів нової правлячої коаліції щодо хабарництва.