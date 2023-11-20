Рейтинг підтримки Байдена сягнув мінімуму за весь період його президентства

За даними національного опитування NBC News, рейтинг підтримки Джо Байдена впав до найнижчого рівня за час його президентства — 40%. Вперше чинний глава Білого дому поступився рейтингом своєму попереднику Дональду Трампу. Значна більшість виборців невдоволена підходом Байдена до зовнішньої політики, зокрема війни між Ізраїлем та ХАМАС.
70% демократів вважають, що Ізраїль зайшов надто далеко у своїх військових діях у Газі та оцінюють підхід чинного президента до війни як неправильний, тому 49% з них виступають проти допомоги Тель-Авіву.
Якщо ж взяти до уваги загальну кількість виборців, не тільки демократів, то 55% з них підтримують надання Сполученими Штатами військової допомоги Ізраїлю.
Дональд Трамп уперше з відривом у два відсотки випереджає Байдена за результатами опитування, однак цей розрив у межах статистичної похибки. У вересні у двох потенційних кандидатів були рівні шанси (по 46% кожен). А в червні Байден ледь випереджав Трампа на чотири пункти (49% проти 45%).
Опитування проводили в період з 10 до 14 листопада, загальна похибка 3,1%.
Наступні вибори президента Сполучених Штатів відбудуться 5 листопада 2024 року.
- Британське видання The Economist назвало експрезидента США Дональда Трампа «найбільшою загрозою для геополітики» у 2024 році, якщо він переможе на наступних президентських виборах у Сполучених Штатах. Трамп неодноразово пропонував Україні поступитися територією і сісти за стіл перемовин з росією.
- 4 березня NBC News із посиланням на джерела писав, що представники США і ЄС обговорили з Україною мирні переговори з росією. Зеленський це заперечував.