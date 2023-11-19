Омбудсмен: Катар був посередником у поверненні підлітка з Маріуполя, країна готова більше робити для звільнення українців

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів в ефірі телемарафону, що Катар був посередником при поверненні з росії депортованого маріупольського підлітка Богдана Єрмохіна і готовий розширити свою діяльність у питанні звільнення українців.

«Катар хоче брати участь у поверненні не тільки українських дітей, а й цивільних заручників. Про це я вже можу сказати, у нас відбувалися неодноразові спілкування. Катар це вже робить», — сказав Лубінець.

Він додав, що до процесу звільнення вперше долучилася міжнародна організація ЮНІСЕФ. Омбудсмен впевнений, що в подальшому організація залучатиметься також. Він не розкрив деталей повернення Єрмохіна, але зазначив, що саме Катар і ЮНІСЕФ посприяли вдалому поверненню підлітка.