Білий дім: між Ізраїлем і ХАМАС немає домовленості про припинення вогню

За даними Білого дому, Ізраїль і ХАМАС поки не досягли попередньої домовленості про тимчасове припинення вогню.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Газета The Washington Post із посиланням на дипломатів писала, що сторони наближаються до попередньої домовленості про пʼятиденне припинення вогню. В обмін на це ХАМАС нібито звільнить щонайменше 50 ізраїльських заручників. Угоду обговорювали в Катарі, за участю ХАМАС, Ізраїлю і США. Вона також передбачає «значне збільшення обсягу гуманітарної допомоги, зокрема палива», яка надходитиме до сектора Гази.

«Угоди ще немає, але ми будемо далі наполегливо працювати, щоб її досягти», — сказала речниця Ради національної безпеки Білого дому Едрієн Вотсон.